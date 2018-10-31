Kalaşnikovlu devriye robotu

Suriyeli mühendis Hamza Salam, Kalaşnikov tüfeğiyle donatılan otomatik devriye sistemini icat etti. Mucidin köyü Şreyhi bundan böyle bir evin çatısına kurulan devriye robotu tarafından korunuyor.

Suriye’nin Suveyde bölgesinin doğusundaki köyler geçen yaz IŞİD’in saldırılarına maruz kalmıştı. Saldırılarda 250 sivil hayatını kaybederken yüzlercesi yaralanmış, onlarca kişi de kaçırılmıştı. Şreyhi köyü de bu saldırılarda onlarca sakinini kaybetmişti. Bu durum Hamza Salam’ı köyü koruyacak bir sistem geliştirmeye itti. Mühendis, elektronik keskin nişancı da adlandırılabilecek bir silah üretti.

Sputnik’e konuşan Salam, otomatik sistemin durumu kontrol ederek gerekirse ateş açtığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Elektronik keskin nişancı, kullanım açısından çok rahat: uzaktan idare edilebiliyor, otomatik çalışma rejimine geçirilebilir. Bu sistemde, makineli tüfekten keskin nişancı tüfeğine kadar her türlü silah kullanılabilir. Kameralar sinyali bilgisayara yolluyor, bilgisayar aldığı verileri analiz ediyor. Önemli görevi, her türlü hareketliliği takip etmek. Bilgisayara çok sayıda senaryo kaydedildi. Belli bir karede standardın dışına çıkan hareketlilik görülürse bu, ateş açmak için bir sebep olur. Sistem ayrıca gece görüş cihazıyla donatıldı, yani koruma 24 saat çalışıyor. Tüfekli sistem 360 derece dönebiliyor yani tüm araziyi kontrol altında tutuyor”.

Çocukluğundan beri elektrikli aletlerle çalışmaya ilgi duyan Salam, önce lamba ve çaydanlıkların tamiriyle başlamış, ardından radyo cihazlarını iyileştirmekle devam etmişti. Çocukluk başarıları arasında tamamen kendi yapımı kablosuz mikrofon var. Üniversite yıllarında vericilerin test edilmesi alanında çalışan Suriyeli, halihazırda elektronik anahtarlar ve insan tanımlama sistemi üzerinde araştırmalarını sürdürüyor.