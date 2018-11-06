Brezilya’da ‘Miss Bumbum’ seçildi

Finalde yapılan halk oylaması sonucunda Bayan Popo 2018 unvanını Rondonia Eyaleti'nden Ellen Santana kazandı. Tüm dünyada büyük ses getiren yarışma ile ilgili bilgiler, Sputnik’in videosunda.
Brezilya’da her yıl geleneksel olarak düzenlenen popo güzelliği yarışması Miss Bumbum kazananı belirlendi. 'Bayan Popo' anlamına gelen Miss Bumbum unvanı için yarışan ülkenin dört bir yanından onlarca adaydan sadece 15’i finale kaldı.
Finalde yapılan halk oylaması sonucunda Bayan Popo 2018 unvanını Rondonia Eyaleti'nden Ellen Santana kazandı. Tüm dünyada büyük ses getiren yarışma ile ilgili bilgiler, Sputnik’in videosunda.
3 milyon dolarlık spor otomobil Bugatti Chiron'un 1500 kilo ağırlığındaki LEGO versiyonu yapıldı.
Suriyeli mühendis Hamza Salam, Kalaşnikov tüfeğiyle donatılan otomatik devriye sistemini icat etti. Mucidin köyü Şreyhi bundan böyle bir evin çatısına kurulan devriye robotu tarafından korunuyor.
İtalya'nın kanallarıyla ünlü ve her sene binlerce turist ağırlayan Venedik şehrinin tarihi merkezinin neredeyse yüzde 75’i sular altında kaldı.
Vakko Esmod Uluslararası Moda Akedemisi'nin İstanbul’daki bir AVM'de düzenlediği defilede, modellerin podyumda yürüdüğü sırada onlara bir de kedi eşlik etti.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)