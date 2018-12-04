Eksi 20 derecede tank yarışı: Rusya'da ünlü tank tasarımcısı anıldı

Uralvagonzavod, ünlü tasarımcının doğum gününü sıra dışı yarışla kutladı. Ural bölgesindeki poligonlardan birinde, tarihte ilk kez eksi 20 derece ayazda, fabrikanın kartviziti olan T-34, T-72 ve T-90 olmak üzere 3 nesil tank arasında yarış düzenlendi.

Halihazırda Mısır’daki EDEX fuarında bulunan Uralvagonzavod Genel Direktörü Aleksandr Potapov, Mihail Koşkin’in 120. doğum yıldönümü etkinliğiyle ilgili şunu dedi:

“Mihail İlyiç Koşkin, elbett Rus tank yapım okulunun kurucularından biri, Zafer Tankı ise modern tankların atası olarak gösterilebilir. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından fabrikamızdan çıkan tüm modeller bir şekilde, efsanevi T-34’ün tasarım ve savaş deneyimini devraldı. Ayrıca T-34’ün çok sayıda ihracata sunulan ilk tanklardan biri olduğunu hatırlatırım. Bu tankı alan ilk Arap ülkelerden biri de Mısır olmuştu”.

Mihail Koşkin, efsanevi T-34 tankını 1939 yılında icat etmişti. Tasarımının sadeliği ve güvenilirliği, 20. yüzyıl mühendisliğinin en büyük başarılarından biri olarak gösteriliyor. T-34, halen Sovyetlerin en ünlü ve dünyanın en iyi tanklarından biri ve İkinci Dünya Savaşı’nın en tanınan simgesi olarak gösteriliyor. Birçok uzman, T-34’ün manevra ve hareketlilik kabiliyetindeki mutlak üstünlüğüne dikkat çekiyor. T-34’ün modifikasyonlarından T-35-85 halen bazı orduların envanterinde yer alıyor.

Uralvagonzavod, EDEX-2018 fuarına Rosoboroneksport çatısı altında katılıyor.Ural Yarışması’na katılan diğer iki tank T-72 ve T-90’ın yeni modifikasyonları da Mısır Uluslararası Fuar Merkezi’nde sergileniyor.