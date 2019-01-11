Çin uzay aracı Ay’ın karanlık yüzünün fotoğrafını gönderdi

Fotoğraf, Chang-e 4 uzay aracının üst kısmına yerleştirilen topografik kamera tarafından çekildi. Çinli bilim insanları, bu fotoğraf sayesinde Ay’ın arazi özelliklerinin ön analizini yapabildi.
YUTU-2’NİN İNİŞ VİDEOSU YAYINLANDI
CNSA ayrıca 6 ay boyunca Ay'ın karanlık yüzünde gezinecek ve bilgi toplayacak olan Yutu-2 aracının iniş videosunu da yayınladı.
China National Space Administration releases video recording of entire soft landing on moon's far side by China's #ChangE4 probe pic.twitter.com/bbp1ul2gq7— CGTN (@CGTNOfficial) January 11, 2019
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