Arjantin'de engelliler için bisiklet tasarlandı: 'Tekerlekli mutluluk'

İki kardeşin birlikte bisiklet sürmesine imkan tanıyan bisikletin görüntüleri Sputnik'in videosunda.
Arjantinli demirci Ariel Birche, birisi engelli olan iki kardeş için özel bir bisiklet icat etti. Simon bisikleti normal bir şekilde sürerken, kardeşi Lisandro tekerlekli sandalyede bile ona yardım edebiliyor.
İki kardeşin birlikte bisiklet sürmesine imkan tanıyan bisikletin görüntüleri Sputnik'in videosunda.
Kanada’nın, ocak ayında sık sık kutup ayılarını misafir eden Hudson Körfezi‘nin kıyılarında dokunaklı bir video kaydedildi.
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