Minik kız, şaşırtıcı yeteneğiyle Çin’de viral oldu

Doğuştan yetenekli minik kızlarının, yetişkin bir sanatçı edasıyla resim çizmesini kaydeden ebeveynlerin videosu Çin’de viral oldu.

Daha keçeli kalemi doğru düzgün tutmayı bile becerememesi, sevimli bebeğin son derece başarılı kedi resimlerini kolaylıkla yapabilmesine engel olmadı.

Her bir çizgisini ustalıkla çizen kız, küçük büyük tüm resimleri başarıyla çiziyor. Hatta çizimine öylesine konsantre oluyor ki, dışarıdan gelen ses ve tepkilere aldırış bile etmiyor.

Videoyu izleyen kullanıcılar, minik kızın yeteneği karşısında adeta büyülendiler. Videonun tamamıyla sahte olduğunu iddia edenler olsa da, çoğunluk söz konusu bebeğin doğuştan yetenekli olduğunu düşünüyor.