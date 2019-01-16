'Bu kış yumuşak, sadece eksi 30 derece': Dünyanın en soğuk pazar yeri eksi 50 derecede bile hizmet veriyor

Dondurucu soğuklarla bilinen Yakutsk kentindeki pazar yerinden görüntüler, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Rusya’ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nin Yakutsk kentinde dünyanın en soğuk pazar yeri faaliyet gösteriyor. Kışın hava sıcaklığının eksi 60 dereceye kadar düşebildiği Yakutsk'taki pazar yerinde çalışan satıcılar, eski 50 derecelik ayazda bile hizmet vermeye alışık.
Dondurucu soğuklarla bilinen Yakutsk kentindeki pazar yerinden görüntüler, Sputnik’in paylaştığı videoda.
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