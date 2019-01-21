Tayvanlı öğrenci, zehirli kırkayakla aynı evde yaşıyor: 'Sevimli ve bakımı kolay'

Öğrenci, yırtıcı bir canlı olan ve doğada böcek, fare ve kuşlar ile beslenen Perulu dev skolopendrayı kedi mamasıyla besliyor. 'Sevimli hayvanın' zehri insanlar için ölümcül değil ama alerjik tepkilere neden olabilir.
Tayvan'da biyoloji öğrencisi Neil Cheng Le, 2014 yılında aldığı zehirli kırkayakla yaşıyor. Le, 42 sm uzunluğundaki egzotik hayvanı 'sevimli ve bakımı kolay' olarak görüyor.
Öğrenci, yırtıcı bir canlı olan ve doğada böcek, fare ve kuşlar ile beslenen Perulu dev skolopendrayı kedi mamasıyla besliyor. 'Sevimli hayvanın' zehri insanlar için ölümcül değil ama alerjik tepkilere neden olabilir.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin güneyinde IŞİD için para toplayan bir hücrenin faaliyetlerine son verildiğini duyurdu.
Hayvan sevgisi ile bilinen ve daha önce de birçok kez dört ayaklı hediyeler alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ordusuna yeni bir üye eklendi. Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Putin’e yavru bir çoban köpeği hediye etti.
Rusya’ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nin Yakutsk kentinde dünyanın en soğuk pazar yeri faaliyet gösteriyor. Kışın hava sıcaklığının eksi 60 dereceye kadar düşebildiği Yakutsk'taki pazar yerinde çalışan satıcılar, eski 50 derecelik ayazda bile hizmet vermeye alışık.
Doğuştan yetenekli minik kızlarının, yetişkin bir sanatçı edasıyla resim çizmesini kaydeden ebeveynlerin videosu Çin’de viral oldu.
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