Rusya’da yaklaşık 900 gün süren Leningrad kuşatmasının kırılmasının 75. yıldönümü anılıyor

Leningrad kuşatması Eylül 1941'den Ocak 1944'e kadar sürdü. Şehrin kuruluşundan beri geçirdiği en trajik dönem olarak tarihe geçen bu 29 aylık süre boyunca, yaklaşık 3 milyon olan şehir nüfusunun, kimi hesaplamalara göre bir milyonu, kimi hesaplamalara göre ise bir buçuk milyonu, bombardıman, hastalıklar ve açlık yüzünden hayatını kaybetti.

Modern tarihin en uzun süreli ve en yıkıcı kent kuşatmalarından biri olan Leningrad kuşatmasının dehşet dolu günlerinden kalan arşiv görüntüleri, Sputnik’in paylaştığı videoda.