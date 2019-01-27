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    Rusya’da yaklaşık 900 gün süren Leningrad kuşatmasının kırılmasının 75. yıldönümü anılıyor

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    75 yıl önce bugün Kızıl Ordu, 872 gün süren Nazi Almanyası'nın kuşatmasını kırıp o zamanki adıyla Leningrad, şimdiki ismiyle Petersburg şehrinin halkını kurtardı.

    Leningrad kuşatması Eylül 1941'den Ocak 1944'e kadar sürdü. Şehrin kuruluşundan beri geçirdiği en trajik dönem olarak tarihe geçen bu 29 aylık süre boyunca, yaklaşık 3 milyon olan şehir nüfusunun, kimi hesaplamalara göre bir milyonu, kimi hesaplamalara göre ise bir buçuk  milyonu, bombardıman, hastalıklar ve açlık yüzünden  hayatını kaybetti.

    Modern tarihin en uzun süreli ve en yıkıcı kent kuşatmalarından biri  olan Leningrad kuşatmasının  dehşet  dolu günlerinden kalan arşiv görüntüleri, Sputnik’in paylaştığı videoda.

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    Etiketler:
    Leningrad Kuşatması, Leningrad, SSCB, Sovyetler Birliği, St. Petersburg
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