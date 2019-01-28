St. Petersburg’da Leningrad kuşatması kırılmasının 75. yıldönümü görkemli havai fişek gösterisiyle kutlandı

Çok sayıda kişi tarafından izlenen havai fişek gösterisi, kentin merkezindeki Petropavlovsk Kalesi yakınlarında gerçekleşti. Gösterinin göz alıcı görüntüleri, Sputnik’in paylaştığı videoda.
Rusya’nın eski adı Leningrad olan St. Petersburg kentinde yaklaşık 900 gün süren Nazi Almanyası'nın kuşatmasının sonlandırılmasının 75. yıldönümü nedeniyle düzenlenen kutlamalar görkemli havai fişek gösterisiyle taçlandırıldı.
Çok sayıda kişi tarafından izlenen havai fişek gösterisi, kentin merkezindeki Petropavlovsk Kalesi yakınlarında gerçekleşti. Gösterinin göz alıcı görüntüleri, Sputnik’in paylaştığı videoda.
75 yıl önce bugün Kızıl Ordu, 872 gün süren Nazi Almanyası'nın kuşatmasını kırıp o zamanki adıyla Leningrad, şimdiki ismiyle Petersburg şehrinin halkını kurtardı.
Suriye’nin Rakka kentinde faaliyet gösteren Arin el Vatan örgütü sözcüsü Taha Ali Mahmod, Sputnik’e yaptığı açıklamada Demokratik Suriye Güçleri (DSG)’nin dün Rakka’nın güneybatısında kendisine karşı protesto gösterilerinde bulunan yerli halka yönelik operasyon başlattığını belirtti.
Rus devlet başkanı ve üst düzey yetkililerinin hizmetine sunmak üzere otomobil üreten yeni Aurus markası, araçlarının tasarım ve gelişim sürecini gözler önüne seren bir video yayınladı.
Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nde Hazar Denizi ortasında bulunan bu bina eskiden Dagdisel silah fabrikasının test alanı olarak kullanılıyordu. Günümüzde ise görünümüyle terk edilmiş kaleyi andıran binayı sadece deniz kuşları ve adrenalin severler ziyaret ediyor.
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