İngiltere'de sert rüzgarlar uçaklara zor anlar yaşattı

Detaylar Sputnik'in hazırladığı videoda.
İngiltere'nin Newcastle şehrinde sert hava koşulları uçaklara zor anlar yaşattı. Sert rüzgardan etkilenen uçakların kalkışı ve inişi sırasında yaşanan denge kaybı tehlike yarattı.
Detaylar Sputnik'in hazırladığı videoda.
Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'ın yakınlarındaki Staroye Arakçino kasabasında inşa edilmiş 'Tüm Dinler Tapınağı' isimli külliyede 16 farklı dine ait mabet bulunuyor. Yapımına 1992 yılında başlanan Tüm Dinler Tapınağı, mimar İldar Hanov tarafından tasarlandı.
Rusya’nın eski adı Leningrad olan St. Petersburg kentinde yaklaşık 900 gün süren Nazi Almanyası'nın kuşatmasının sonlandırılmasının 75. yıldönümü nedeniyle düzenlenen kutlamalar görkemli havai fişek gösterisiyle taçlandırıldı.
75 yıl önce bugün Kızıl Ordu, 872 gün süren Nazi Almanyası'nın kuşatmasını kırıp o zamanki adıyla Leningrad, şimdiki ismiyle Petersburg şehrinin halkını kurtardı.
Suriye’nin Rakka kentinde faaliyet gösteren Arin el Vatan örgütü sözcüsü Taha Ali Mahmod, Sputnik’e yaptığı açıklamada Demokratik Suriye Güçleri (DSG)’nin dün Rakka’nın güneybatısında kendisine karşı protesto gösterilerinde bulunan yerli halka yönelik operasyon başlattığını belirtti.
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