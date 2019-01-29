İngiltere'de sert rüzgarlar uçaklara zor anlar yaşattı

Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'ın yakınlarındaki Staroye Arakçino kasabasında inşa edilmiş 'Tüm Dinler Tapınağı' isimli külliyede 16 farklı dine ait mabet bulunuyor. Yapımına 1992 yılında başlanan Tüm Dinler Tapınağı, mimar İldar Hanov tarafından tasarlandı.