65'lik Sibiryalı büyükanneden şaşırtan direk dansı: 'Herkes istediğini söylesin, umurumda değil'

Direk dansını çok beğendiğini ve yapmaya devam edeceğini belirten dansçı, 'Kimse beni bundan vazgeçirmez. Herkes istediğini söylesin, umurumda değil' diye ekledi. Torunları Svetlana'ya 'havalı büyükanne' diyorlar.
Rusya'nın Novosibirsk şehrinde yaşayan 65 yaşındaki Svetlana Miroşkina direk dansıyla görenleri şaşırtıyor. Beş yıl önce yüksek tansiyon ve fazla kilo sorununu yaşayan Svetlana dans sayesinde 25 kilo vererek zor hareketleri yapmayı öğrenmiş.
Direk dansını çok beğendiğini ve yapmaya devam edeceğini belirten dansçı, 'Kimse beni bundan vazgeçirmez. Herkes istediğini söylesin, umurumda değil' diye ekledi. Torunları Svetlana'ya 'havalı büyükanne' diyorlar.
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