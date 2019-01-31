Çinli usta aşçıdan alevli bıçakların dansı

Alevli bıçakların dansının etkiliyeci görüntüleri Sputnik'in hazırladığı videoda.
Çin'in Shandong eyaletindeki Jinan kentinde bir şef olan Han Xiaodu, yanan bıçaklarla kendine özgü bir gösteri tarzı geliştirdi. Xiaodu, bu hareketleri gözü kapalı hatta başına bir kova geçirilmiş şekilde bile yapabiliyor.
Alevli bıçakların dansının etkiliyeci görüntüleri Sputnik'in hazırladığı videoda.
Rusya'nın Novosibirsk şehrinde yaşayan 65 yaşındaki Svetlana Miroşkina direk dansıyla görenleri şaşırtıyor. Beş yıl önce yüksek tansiyon ve fazla kilo sorununu yaşayan Svetlana dans sayesinde 25 kilo vererek zor hareketleri yapmayı öğrenmiş.
Rusya'da bulunan Leopar Diyarı Tabiat Parkı'nda yaşayan yavru Amur Kaplanlarının oyun vakti kameralara yansıdı.
İngiltere'nin Newcastle şehrinde sert hava koşulları uçaklara zor anlar yaşattı. Sert rüzgardan etkilenen uçakların kalkışı ve inişi sırasında yaşanan denge kaybı tehlike yarattı.
Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'ın yakınlarındaki Staroye Arakçino kasabasında inşa edilmiş 'Tüm Dinler Tapınağı' isimli külliyede 16 farklı dine ait mabet bulunuyor. Yapımına 1992 yılında başlanan Tüm Dinler Tapınağı, mimar İldar Hanov tarafından tasarlandı.
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