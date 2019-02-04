Patates ve havuçları müzik aletlerine dönüştüren Çinliden 'sebze müziği'

Sebzeden yaptığı müzik aletleri bozulunca Qichao Shi tuğla ve bisiklet gibi evde kullanılan bazı eşyalardan da flüt yapmaya başlıyor.
Yaratıcı müzisyenin sıradığı müziği Sputnik'in hazıladığı videoda.
Çinli Qichao Shi, patatesle bile müzik yapabiliyor. Sebzeleri müzik aletlerine dönüştüren Shi, çok çabuk bozuldukları için sebzeleri yalnızca iki gün kullanabiliyor.
Sebzeden yaptığı müzik aletleri bozulunca Qichao Shi tuğla ve bisiklet gibi evde kullanılan bazı eşyalardan da flüt yapmaya başlıyor.
Yaratıcı müzisyenin sıradığı müziği Sputnik'in hazıladığı videoda.
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