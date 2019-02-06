Kalaşnikov'dan yeni hafif makineli tüfek: RPK-16

Yeni tüfeğe dair bilgiler Sputnik'in hazırladığı videoda.
Silah üreticisi Kalaşnikov şirketi, RPK-74 Sovyet hafif makineli tüfeğinin güncellenmiş versiyonu olan RPK-16'yı görücüye çıkardı.
Yeni tüfeğe dair bilgiler Sputnik'in hazırladığı videoda.
Çinli Qichao Shi, patatesle bile müzik yapabiliyor. Sebzeleri müzik aletlerine dönüştüren Shi, çok çabuk bozuldukları için sebzeleri yalnızca iki gün kullanabiliyor.
Hindistan’ın Chennai Havalimanı’nda bir bavuldan gelen seslerden şüphelenen yetkililer, bavul içinde plastik poşete gizlenmiş bir aylık leopar yavrusu buldu.
Efsanevi Sovyet test pilotu Valeriy Çkalov 115 yıl önce bugün doğdu. 1937 yılında Çkalov liderliğindeki mürettebat Kuzey Kutbu üzerinden Moskova ile Vancouver arasında inişsiz uçuş gerçekleştirmişti.
Çin'in Shandong eyaletindeki Jinan kentinde bir şef olan Han Xiaodu, yanan bıçaklarla kendine özgü bir gösteri tarzı geliştirdi. Xiaodu, bu hareketleri gözü kapalı hatta başına bir kova geçirilmiş şekilde bile yapabiliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)