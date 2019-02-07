-60 derecelik ormanda yalnız geçen bir ömür

Adamın hayatına sadece köpeği ve kedisi eşlik ederken Menşikov'un aslında uzun zamandır haber almadığı akrabaları da var.
Sibirya ormanlarında tek başına yaşayan Timofey Menşikov'un hikayesi Sputnik'in hazırladığı videoda.
Rusya'da Timofey Menşikov adında bir adam dünyanın en soğuk yeri olarak bilinen Yakutistan'daki ormanda 30 yıldır tek başına yaşıyor. Yalnız yaşamaya alışık olan Menşikov’un hem -60 derecelik soğukları hem de 40 derecelik sıcakları yaşamışlığı var.
Adamın hayatına sadece köpeği ve kedisi eşlik ederken Menşikov'un aslında uzun zamandır haber almadığı akrabaları da var.
Sibirya ormanlarında tek başına yaşayan Timofey Menşikov'un hikayesi Sputnik'in hazırladığı videoda.
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