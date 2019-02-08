Doğanın harmonisi: Kaliforniya açıklarında senkronize biçimde yüzen balinalar

Birlikte yüzen muhteşem hayvanlar Sputnik'in videosunda.
ABD’de, Scarback adı verilen ünlü gri balina, Kaliforniya’nın güneyinde yakınlarıyla birlikte görüntülendi. Scarback, bu ismi sırtındaki yara izi yüzünden alan dişi balina. Balinanın, 1980’lerde atılan bir zıpkının yol açtığı yarası o günden bu yana iyileşmiyor.
Birlikte yüzen muhteşem hayvanlar Sputnik'in videosunda.
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech, geliştirici Hassas Makine Yapım Merkez Araştırma Enstitüsü’nün (TSNİİTOÇMAŞ) Moskova bölgesindeki Podolsk poligonunda yeni Udav tabancasını tanıttı.
Rusya'da Timofey Menşikov adında bir adam dünyanın en soğuk yeri olarak bilinen Yakutistan'daki ormanda 30 yıldır tek başına yaşıyor. Yalnız yaşamaya alışık olan Menşikov’un hem -60 derecelik soğukları hem de 40 derecelik sıcakları yaşamışlığı var.
Rusya'ya bağlı Başkurdistan'ın başkenti Ufa'da balık tutmaya çıkan balıkçılar, minik ama çok vahşi bir şekilde yaşam mücadelesini veren bir 'canavarla' karşılaştı.
Silah üreticisi Kalaşnikov şirketi, RPK-74 Sovyet hafif makineli tüfeğinin güncellenmiş versiyonu olan RPK-16'yı görücüye çıkardı.
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