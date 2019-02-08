Yıldız Savaşları ve Pokemon, 'oyuncak oyuncularla' bir daha çekildi

Rusya'da Timofey Menşikov adında bir adam dünyanın en soğuk yeri olarak bilinen Yakutistan'daki ormanda 30 yıldır tek başına yaşıyor. Yalnız yaşamaya alışık olan Menşikov’un hem -60 derecelik soğukları hem de 40 derecelik sıcakları yaşamışlığı var.