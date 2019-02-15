Husilerin Suudi ordusuna ait ABD yapımı zırhlı araçları infilak ettirdiği anlar kamerada

Husi güçlerinin kameraya aldığı görüntülerde savaşçıların Suudi ordusuna ait ABD yapımı LAV tipi zırhlı askeri araçları patlatarak imha ettiği görülüyor.
Yemenli Husi güçleri, Suudi Arabistan'ın Necran kentine düzenledikleri saldırı sırasında ele geçirilen ABD yapımı askeri araçların infilak ettiği anları paylaştı.
Husi güçlerinin kameraya aldığı görüntülerde savaşçıların Suudi ordusuna ait ABD yapımı LAV tipi zırhlı askeri araçları patlatarak imha ettiği görülüyor.
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