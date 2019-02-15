Husilerin Suudi ordusuna ait ABD yapımı zırhlı araçları infilak ettirdiği anlar kamerada

Mischief (Haylaz) adlı beyaz boyunlu kuzgun, görenleri taklit yeteneğiyle hayrete düşürüyor. İnsanların sadece söylediklerini değil sesi ve öksürmesini bile taklit edebilen Haylaz'ın kafası karıştığında ise terbiyecisiyle ilginç diyaloglara giriyor.