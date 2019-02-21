Rus kızlar kendilerini buzlu deniz sularına bıraktı: Ellerim üşüyor

Kışın denizde yüzmenin çok keyifli ve moral verici olduğunu savunan cesur kızlar Sputnik'in hazırladığı videoda.
Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde bulunan Vladivostok şehrinden birkaç kız dondurucu soğuğa rağmen denize girdi. Kızlar soğuk havaya aldırmadan kamera önünde poz verdiler.
Kışın denizde yüzmenin çok keyifli ve moral verici olduğunu savunan cesur kızlar Sputnik'in hazırladığı videoda.
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