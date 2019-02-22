Rus araba tamircisinden 'kıyamet sonrası' tarzı canavar araçlar

Geçmişte fotoğrafçılık yaptığını söyleyen tamirci, sıradışı hobisinin amacını, 'eski arabalara ikinci hayat verip onları sıradışı araçlara dönüştürmek' olarak belirtiyor. Roman Nikitin'in eserleri Sputnik'in hazırladığı videoda.
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan İrkutsk şehrinden araba tamircisi Roman Nikitin'in ellerinde her araba demir canavara dönüşüyor.
Geçmişte fotoğrafçılık yaptığını söyleyen tamirci, sıradışı hobisinin amacını, 'eski arabalara ikinci hayat verip onları sıradışı araçlara dönüştürmek' olarak belirtiyor. Roman Nikitin'in eserleri Sputnik'in hazırladığı videoda.
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