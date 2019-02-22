Ahtapotlardan 'eko-çözüm': Kendilerine çöplerden ev yaptılar

Videomuza konu olan ahtapotlar da çevrelerinde buldukları materyallerden kendilerine ev yapmışlar.
Kirliliğin giderek yayıldığı sularda yaşayan canlılar, hayatta kalmak için koşullara adapte olmaya çalışıyorlar. Bu kirlilik her ne kadar yaşam alanlarına zarar verse de bu canlıların zaman zaman çevre unsurlarını kullandıklarına da şahit oluyoruz.
Videomuza konu olan ahtapotlar da çevrelerinde buldukları materyallerden kendilerine ev yapmışlar.
Rusya’dan gönderilen 7.5 ton ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan ilk insani yardım grubu Venezüella’ya ulaştı.
Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde bulunan Vladivostok şehrinden birkaç kadın, dondurucu soğuğa rağmen denize girdi. Kadınlar soğuk havaya aldırmadan kamera önünde poz verdiler.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in baharda suya indirileceğini söylediği Poseidon isimli insansız nükleer sualtı aracının test görüntülerini ilk kez yayınladı.
Yemenli Husi güçleri, Suudi Arabistan'ın Necran kentine düzenledikleri saldırı sırasında ele geçirilen ABD yapımı askeri araçların infilak ettiği anları paylaştı.
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