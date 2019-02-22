Rusya, Venezüella'ya yedi tondan fazla insani yardım sağladı

Rusya’nın Venezüella Büyükelçisi Vladimir Zayemskiy, teslimatın Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla ‘karşılıksız teknik işbirliği’ kapsamında ve kesinlikle depolitize bir ortamda yapıldığını belirtti.
Rusya’dan gönderilen 7.5 ton ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan ilk insani yardım grubu Venezüella’ya ulaştı.
Rusya’nın Venezüella Büyükelçisi Vladimir Zayemskiy, teslimatın Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla ‘karşılıksız teknik işbirliği’ kapsamında ve kesinlikle depolitize bir ortamda yapıldığını belirtti.
Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde bulunan Vladivostok şehrinden birkaç kadın, dondurucu soğuğa rağmen denize girdi. Kadınlar soğuk havaya aldırmadan kamera önünde poz verdiler.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in baharda suya indirileceğini söylediği Poseidon isimli insansız nükleer sualtı aracının test görüntülerini ilk kez yayınladı.
Yemenli Husi güçleri, Suudi Arabistan'ın Necran kentine düzenledikleri saldırı sırasında ele geçirilen ABD yapımı askeri araçların infilak ettiği anları paylaştı.
Mischief (Haylaz) adlı beyaz boyunlu kuzgun, görenleri taklit yeteneğiyle hayrete düşürüyor. İnsanların sadece söylediklerini değil sesi ve öksürmesini bile taklit edebilen Haylaz'ın kafası karıştığında ise terbiyecisiyle ilginç diyaloglara giriyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)