Ne Rusya’nın kışı ne de sırtına saplanan bıçak vazgeçirebildi: İç çamaşırıyla sigara içmeye çıktı

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin Zelenodolsk kentinde bir hastanede bir hasta, sırtında bıçak saplı halde, hava sıcaklığının sıfırın altındaki bölgede sadece iç çamaşırıyla sigara içmek için dışarı çıktı. Hastanın hastane içinde zombi gibi yürüdüğü anlar kameraya yansıdı.

Tataristan'ın Zelenodolsk kentinde Vladimir isimli bir kişi aşırı alkollü vaziyette bölgedeki bir hastaneye getirildi. Röntgeni çekilen ve testleri yapılan hasta sedye üstünde diğer prosedürlerin uygulanmasını beklerken, birden ayağa kalkıp sırtında bıçak ve sadece iç çamaşırıyla hastanenin koridorunda yürümeye başladı. Hastanede bulunan görevliler ve hemşire Vladimir'i geri gelmesi için ikna etmeye çalıştı.

O sırada kameraya alınan görüntülerde bir hemşirenin "Vladimir, delirdin mi? Nereye gidiyorsun? Kıştayız" dediği duyuldu.

Vladimir ise sigara içeceğini söyleyip karlı havada yalınayak dışarı çıktıktan sonra bir doktorun ona öleceğini söylemesinin ardından ikna olup geri geldi.

Rus basınında 34 yaşındaki Vladimir'in ‘sarhoş kavgasına' karışması sonucu yaralandığı iddia edildi.

Ameliyatı tamamlanan hastanın durumu ise şimdi iyi, hayati tehlikesi bulunmuyor.