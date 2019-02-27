Ne Rusya’nın kışı ne de sırtına saplanan bıçak vazgeçirebildi: İç çamaşırıyla sigara içmeye çıktı

Tataristan'ın Zelenodolsk kentinde Vladimir isimli bir kişi aşırı alkollü vaziyette bölgedeki bir hastaneye getirildi. Röntgeni çekilen ve testleri yapılan hasta sedye üstünde diğer prosedürlerin uygulanmasını beklerken, birden ayağa kalkıp sırtında bıçak ve sadece iç çamaşırıyla hastanenin koridorunda yürümeye başladı. Hastanede bulunan görevliler ve hemşire Vladimir'i geri gelmesi için ikna etmeye çalıştı.
Vladimir ise sigara içeceğini söyleyip karlı havada yalınayak dışarı çıktıktan sonra bir doktorun ona öleceğini söylemesinin ardından ikna olup geri geldi.
Rus basınında 34 yaşındaki Vladimir'in ‘sarhoş kavgasına' karışması sonucu yaralandığı iddia edildi.
Ameliyatı tamamlanan hastanın durumu ise şimdi iyi, hayati tehlikesi bulunmuyor.
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