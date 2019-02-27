Yolun karşısına geçebilmesi için polisin trafiği durdurduğu köpek, aşk peşindeymiş

Rusya'nın Çelyabinsk kentinde bir trafik polisinin karla kaplı yolda aksayan köpeği karşıya geçirmek için trafiği durdurduğu görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Fakat hikayenin bununla sınırlı olmadığı ortaya çıktı: Köpek, sevgilisiyle buluşmak için acele ediyordu.

Maya isimli köpeğin bir aile tarafından barınaktan alındığı, ama kendisine verilen iyi bakıma rağmen ilk defa evden kaçtığı zaman sevgilisi Rex ile tanıştığı ortaya çıktı. Maya, polisin kendisi için trafiği durdurduğu gün Rex ile yeniden buluşmak için koşuyordu.

Daha önce bir polisin, aksayan ve karşıya geçmek için bekleyen köpek için araçları durdurup geçmesini sağladığını yansıtan kareler internette yayılmıştı.

Sevimli çiftin hikayesi Sputnik'in videosunda.