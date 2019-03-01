Bunun gibi zor bir yolculuğa çıkmasına kendini deneme isteğinin teşvik ettiğini söyleyen Regina'nın macerasından görüntüler Sputnik'in videosunda.
İsveçli Regina Johansen buz tutan Baykal Gölü'nün üzerinde tek başına 700 km yürüdü. Yolculuğu 15 gün süren genç kadın günde 40-60 kilometre kat ediyordu.
Bunun gibi zor bir yolculuğa çıkmasına kendini deneme isteğinin teşvik ettiğini söyleyen Regina'nın macerasından görüntüler Sputnik'in videosunda.
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