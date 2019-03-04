Rusya'da genç kadın evinde 250 yarasa besliyor

Hobisi için büyük masraflara giren Yelena, bahar gelince yarasaları doğaya salacak.
Detaylar Sputnik'in videosunda.
Rusya'nın Voronej kentinde yaşayan Yelena Şerstyanıh isimli bir kadın, havalar ısınınca kış uykusundan erken uyanıp yem bulamadığı için tehlike altında olan yarasaları kurtarıyor. Yelena'nın evinde, beslediği 250 yarasanın kışı geçirmesi için 3 tane de buzdolabı var.
Hobisi için büyük masraflara giren Yelena, bahar gelince yarasaları doğaya salacak.
Detaylar Sputnik'in videosunda.
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