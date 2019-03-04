Dağıstan'ın büyüleyici hayalet köyü: Koroda

Rusya'nın Voronej kentinde yaşayan Yelena Şerstyanıh isimli bir kadın, havalar ısınınca kış uykusundan erken uyanıp yem bulamadığı için tehlike altında olan yarasaları kurtarıyor. Yelena'nın evinde, beslediği 250 yarasanın kışı geçirmesi için 3 tane de buzdolabı var.