Dağıstan'ın büyüleyici hayalet köyü: Koroda

Havadan çekilen Koroda'nın etkileyici görüntüleri Sputnik'in videosunda.
Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde bulunan terkedilmiş Avar dağ köyü Koroda, dron ile görüntülendi. Deniz seviyesinden bin 500 metre yükseklikte bulunan hayalet köy, M.S. 3. ve 4. yüzyıllar arasında inşa edilmiş. Ancak Koroda, Orta Çağ'dan sonra sakinlerin yeni bölgeye taşınmasıyla terk edilmiş.
Havadan çekilen Koroda'nın etkileyici görüntüleri Sputnik'in videosunda.
Rusya’ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nin başkenti Yakutsk’tan 440 kilometre uzaklıktaki Kobyayskiy bölgesinde Tumara nehri üzerinde oluşan buza iki URAL kamyonu sıkıştı. Bir gümüş madenciliği firmasına ait olan kamyonlar, bir aydan fazladır buzda bekliyor.
Rusya'nın Voronej kentinde yaşayan Yelena Şerstyanıh isimli bir kadın, havalar ısınınca kış uykusundan erken uyanıp yem bulamadığı için tehlike altında olan yarasaları kurtarıyor. Yelena'nın evinde, beslediği 250 yarasanın kışı geçirmesi için 3 tane de buzdolabı var.
İsveçli Regina Johansen buz tutan Baykal Gölü'nün üzerinde tek başına 700 km yürüdü. Yolculuğu 15 gün süren genç kadın günde 40-60 kilometre kat ediyordu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İçişleri Bakanlığı'nı ziyareti sırasında Rus polisi ve ordusunun kullanabileceği silahları inceledi.
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