İspanya sokaklarında 'şeytanlar' yürüdü

Şehrin sokaklarında dolaşan “Şeytan’ın Uşakları” yoldan geçenleri korkutuyor, bazılarına zift sürüyorlar. 'Şeytan'lar, sadece yüzleri beyaz bezle örtülü Maskaritas’lara yaklaşmıyor.
Bahar, Avrupa karnavallarının başladığı zamandır ve İspanya’da geleneksel olarak kutlanan Şeytan Bayramı da bunlardan biridir. İspanya’nın Guadalajara eyaletine bağlı Luzon kenti sokakları 'şeytan'ların yürüyüşüne sahne oldu. İspanyollar, festivalin kötü ruhları kovmaya yardımcı olduğuna inanıyor.
Şehrin sokaklarında dolaşan “Şeytan’ın Uşakları” yoldan geçenleri korkutuyor, bazılarına zift sürüyorlar. 'Şeytan'lar, sadece yüzleri beyaz bezle örtülü Maskaritas’lara yaklaşmıyor.
Rusya'nın Astrahan bölgesinde bir nehirde minibüs ve tekneden yapılan feribot hizmet veriyor. Rusya'da meşhur olan UAZ modeli minibüs ve tekne hibridi olan bu benzersiz araç, yerel halkın Astrahan'a gitmesine yardımcı olurken türistlerin yoğun dikkatini da çekiyor.
İran'da küçük bir çocuğun Salah'ın Pepsi reklamındaki top atışlarının aynılarını yapması sosyal medyada viral oldu. Salah hayranı olan çocuk, ünlü futbolcu için "Kibar, iyi huylu ve müslüman" ifadelerini kullandı.
Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nde bulunan terkedilmiş Avar dağ köyü Koroda, drone ile görüntülendi. Deniz seviyesinden bin 500 metre yükseklikte bulunan hayalet köy, M.S. 3. ve 4. yüzyıllar arasında inşa edilmiş. Ancak Koroda, Orta Çağ'dan sonra sakinlerin yeni bölgeye taşınmasıyla terk edilmiş.
Rusya’ya bağlı Yakutistan Cumhuriyeti’nin başkenti Yakutsk’tan 440 kilometre uzaklıktaki Kobyayskiy bölgesinde Tumara nehri üzerinde oluşan buza iki URAL kamyonu sıkıştı. Bir gümüş madenciliği firmasına ait olan kamyonlar, bir aydan fazladır buzda bekliyor.
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