İspanya sokaklarında 'şeytanlar' yürüdü

Rusya'nın Astrahan bölgesinde bir nehirde minibüs ve tekneden yapılan feribot hizmet veriyor. Rusya'da meşhur olan UAZ modeli minibüs ve tekne hibridi olan bu benzersiz araç, yerel halkın Astrahan'a gitmesine yardımcı olurken türistlerin yoğun dikkatini da çekiyor.