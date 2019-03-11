Ekskavatör kepçesiyle sihirbazlık: telefonu açtı, fişeği ateşledi

Operatörün kepçeyle yaptığı inanılmaz hareketler Sputnik’in videosunda.
Çinli ekskavatör operatörü inanılmaz şeyler yapıyor: Ekskavatörün kepçesiyle telefonu açabiliyor, yumurtayı bir yerden başka bir yere aktarabiliyor ve fişekleri ateşleyebiliyor.
Operatörün kepçeyle yaptığı inanılmaz hareketler Sputnik’in videosunda.
Rusya'da bir kadın, bozulmuş malmış gibi ölüme gönderilen atları kurtarıp barınak kurdu. Barınak kurucusu Anastasiya Yelizarova, kurtarılan atların Rusya'nın en soylu ve değerli at cinslerinden biri olan Budenosvk cinsine ait olduğunu anlattı.
'Dünyanın piyasaya sürülmüş ilk uçan arabası' Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Hollanda'daki yeni nesil şirketlerden biri olan PAL-V’nin şöyle bir vaadi var: Uçan bir araba, karada sürülen bir uçak yaratmak.
Rusya Savunma Bakanlığı, Baltık Denizi'nde Rusya sınırına yaklaşan ABD'ye ait RC-135 uçağının, Su-27 uçağının havalandırılmasından sonra sınırdan uzaklaştığı açıklamasını yaptı.
Bahar, Avrupa karnavallarının başladığı zamandır ve İspanya’da geleneksel olarak kutlanan Şeytan Bayramı da bunlardan biridir. İspanya’nın Guadalajara eyaletine bağlı Luzon kenti sokakları 'şeytan'ların yürüyüşüne sahne oldu. İspanyollar, festivalin kötü ruhları kovmaya yardımcı olduğuna inanıyor.
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