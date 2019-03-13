Avustralya'da sevimliliğiyle şaşırtan kırmızı panda yavruları heyecanı

Yırtıcı hayvanlar sınıfında olan kırmızı pandalar, 'küçük panda' veya 'kedi ayı' olarak da anılıyor. Bitkiyle beslenen bu panda türü ünlü büyük pandaların ise sadece çok uzaktan akrabası.
Üç kırmızı panda yavrusu, Sidney'deki Taronga Hayvanat Bahçesi’nde ziyaretçilerle buluştu. Aralık ayının yedisinde doğan yavrular hayvanat bahçesinde coşkuyla karşılanmıştı.
Yırtıcı hayvanlar sınıfında olan kırmızı pandalar, 'küçük panda' veya 'kedi ayı' olarak da anılıyor. Bitkiyle beslenen bu panda türü ünlü büyük pandaların ise sadece çok uzaktan akrabası.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan usta Vaja Khaçari, eski dikiş makinelerinden araç maketleri yapıyor. Bugün itibariyle araba, motosiklet ve uçak içeren koleksiyonu 12 modelden oluşuyor.
Çin'e gelen turistler, on binlerce atın karlı bir çayırda koşmasını izlemek için Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne gidiyor. Normalde ahırlarda beslenen bu atlar, zaman zaman vücutları dinç kalsın diye serbest bırakılıyor.
Çinli ekskavatör operatörü inanılmaz şeyler yapıyor: Ekskavatörün kepçesiyle telefonu açabiliyor, yumurtayı bir yerden başka bir yere aktarabiliyor ve fişekleri ateşleyebiliyor.
Rusya'da bir kadın, bozulmuş malmış gibi ölüme gönderilen atları kurtarıp barınak kurdu. Barınak kurucusu Anastasiya Yelizarova, kurtarılan atların Rusya'nın en soylu ve değerli at cinslerinden biri olan Budenosvk cinsine ait olduğunu anlattı.
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