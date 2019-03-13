Eski dikiş makinelerinden 'steampunk' maket araçlar yaptı

'Steampunk' tarzında model yapan usta, bu işle beş sene önce ilgilenmeye başladı. Ayrıca araçların her birinde, Vaja Khaçari'nin 'kartviziti' olan müzik kutusu da bulunuyor.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan usta Vaja Khaçari, eski dikiş makinelerinden araç maketleri yapıyor. Bugün itibariyle araba, motosiklet ve uçak içeren koleksiyonu 12 modelden oluşuyor.
'Steampunk' tarzında model yapan usta, bu işle beş sene önce ilgilenmeye başladı. Ayrıca araçların her birinde, Vaja Khaçari'nin 'kartviziti' olan müzik kutusu da bulunuyor.
Üç kırmızı panda yavrusu, Sidney'deki Taronga Hayvanat Bahçesi’nde ziyaretçilerle buluştu. Aralık ayının yedisinde doğan yavrular hayvanat bahçesinde coşkuyla karşılanmıştı.
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