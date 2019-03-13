Eski dikiş makinelerinden 'steampunk' maket araçlar yaptı

Rusya'da bir kadın, bozulmuş malmış gibi ölüme gönderilen atları kurtarıp barınak kurdu. Barınak kurucusu Anastasiya Yelizarova, kurtarılan atların Rusya'nın en soylu ve değerli at cinslerinden biri olan Budenosvk cinsine ait olduğunu anlattı.