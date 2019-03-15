Yeni Rus nükleer denizaltılarının görüntüleri yayınlandı

Yeni denizaltıların görüntüleri Sputnik'in videosunda.
'Kinyaz Vladimir' ve 'Kazan' isimli nükleer denizaltıları, 2019’un sonunda Rus donanmasına dahil olacak. Bu stratejik gemiler, Rusya’nın savunma potanisiyelini artırıp okyanuslardaki konumunu güçlendirecek.
Yeni denizaltıların görüntüleri Sputnik'in videosunda.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan usta Vaja Khaçari, eski dikiş makinelerinden araç maketleri yapıyor. Bugün itibariyle araba, motosiklet ve uçak içeren koleksiyonu 12 modelden oluşuyor.
Üç kırmızı panda yavrusu, Sidney'deki Taronga Hayvanat Bahçesi’nde ziyaretçilerle buluştu. Aralık ayının yedisinde doğan yavrular hayvanat bahçesinde coşkuyla karşılanmıştı.
Çin'e gelen turistler, on binlerce atın karlı bir çayırda koşmasını izlemek için Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne gidiyor. Normalde ahırlarda beslenen bu atlar, zaman zaman vücutları dinç kalsın diye serbest bırakılıyor.
Çinli ekskavatör operatörü inanılmaz şeyler yapıyor: Ekskavatörün kepçesiyle telefonu açabiliyor, yumurtayı bir yerden başka bir yere aktarabiliyor ve fişekleri ateşleyebiliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)