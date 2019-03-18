Çin'den 'üç tanrı' heykeli şeklinde otel

En büyük anıt bina olarak 2001 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren otel Sputnik'in hazırladığı videoda.
Çin’in Hebei eyaletinde üç devasa tanrı heykeli şeklinde tasarlanan otel bulunuyor. Heykeller üç Çinli tanrıyı temsil ediyor: şans tanrısı, kariyer ve bereket tanrısı ve uzun ömür veren tanrı. Bir tanrının elindeki dev şeftali, sadece tasarım parçası değil; içinde lüks oda da var.
En büyük anıt bina olarak 2001 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren otel Sputnik'in hazırladığı videoda.
'Kinyaz Vladimir' ve 'Kazan' isimli nükleer denizaltıları, 2019’un sonunda Rus donanmasına dahil olacak. Bu stratejik gemiler, Rusya’nın savunma potanisiyelini artırıp okyanuslardaki konumunu güçlendirecek.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan usta Vaja Khaçari, eski dikiş makinelerinden araç maketleri yapıyor. Bugün itibariyle araba, motosiklet ve uçak içeren koleksiyonu 12 modelden oluşuyor.
Üç kırmızı panda yavrusu, Sidney'deki Taronga Hayvanat Bahçesi’nde ziyaretçilerle buluştu. Aralık ayının yedisinde doğan yavrular hayvanat bahçesinde coşkuyla karşılanmıştı.
Çin'e gelen turistler, on binlerce atın karlı bir çayırda koşmasını izlemek için Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne gidiyor. Normalde ahırlarda beslenen bu atlar, zaman zaman vücutları dinç kalsın diye serbest bırakılıyor.
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