Uzayda yürüyen ilk insan: Rus kozmonot Leonov

Leonov’un uzay gezisi sırasında bir badire atlatıldı: 12 dakika uzay boşluğunda kaldıktan sonra neredeyse 100 kilogramlık uzay giysisi şişen kozmonot, uzay kapsülüne geri giremedi. Kozmonot, ancak birkaç korkulu dakikanın ardından giysi içinde biriken havayı boşaltarak kapsüle girebildi. Amerikalılardan 2.5 ay önce açık uzayda yürüyüş gerçekleştiren kozmonot, uzay mekiğiyle birlikte boşlukta öylece sürüklenmenin çok heyecan verici bir deneyim olduğunu belirtip, kendini uzayda en çok etkileyenin ise sessizlik olduğunu söyledi. 84 yaşındaki Leonov, "Uzayın sessizliği beni kalbimden vurdu. Kalbimin atışlarını ve nefesimi çok net duyuyordum. Bunu düşününce nefesim kesiliyor’ ifadelerini kullandı.