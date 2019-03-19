31 Mart yerel seçimlerinde Bursa kimi seçecek?

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AK Parti’nin adayı hali hazırda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olan Alinur Aktaş. CHP’nin adayı ise Bursa’nın Nilüfer ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Bozbey. Peki, Bursa halkının 31 Mart’ta tercihi Bozbey mi yoksa Aktaş mı olacak? Sputnik Türkiye Bursa’da yerel seçimin nabzını tuttu.
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Rusya Savunma Bakanlığı, Borey tipi stratejik füze denizaltısının testlerinin görüntülendiği videoyu yayınladı.
Rus kozmonot Aleksey Leonov, 18 Mart 1965'te gerçekleştirdiği uzay yürüyüşüyle 'uzayda yürüyen ilk insan' unvanını aldı. Leonov’un yürüyüşünün bir amacı uzay giysisini test etmekti.
Çin’in Hebei eyaletinde üç devasa tanrı heykeli şeklinde tasarlanan otel bulunuyor. Heykeller üç Çinli tanrıyı temsil ediyor: şans tanrısı, kariyer ve bereket tanrısı ve uzun ömür veren tanrı. Bir tanrının elindeki dev şeftali, sadece tasarım parçası değil; içinde lüks oda da var.
'Kinyaz Vladimir' ve 'Kazan' isimli nükleer denizaltıları, 2019’un sonunda Rus donanmasına dahil olacak. Bu stratejik gemiler, Rusya’nın savunma potanisiyelini artırıp okyanuslardaki konumunu güçlendirecek.
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