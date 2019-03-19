31 Mart yerel seçimlerinde Bursa kimi seçecek?

Çin’in Hebei eyaletinde üç devasa tanrı heykeli şeklinde tasarlanan otel bulunuyor. Heykeller üç Çinli tanrıyı temsil ediyor: şans tanrısı, kariyer ve bereket tanrısı ve uzun ömür veren tanrı. Bir tanrının elindeki dev şeftali, sadece tasarım parçası değil; içinde lüks oda da var.