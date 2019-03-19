İzmir yerel seçimlerde kimi tercih edecek: Soyer mi Zeybekçi mi?

Peki, İzmir seçmeni oyunu kimden yana kullanacak? İzmir'in hangi sorunlara çözüm bekliyor? Sputnik'in İzmir halkına sorduğu bu soruların cevapları Sputnik Türkiye'nin hazırladığı videoda.
CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı hali hazırda İzmir’in Seferihisar ilçesinin belediye başkanlığı yürüten Tunç Soyer. AK Parti’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Denizli Belediye Başkanlığı ve Ekonomi Bakanlığı görevlerini yürütmüş olan Nihat Zeybekçi.
Peki, İzmir seçmeni oyunu kimden yana kullanacak? İzmir'in hangi sorunlara çözüm bekliyor? Sputnik'in İzmir halkına sorduğu bu soruların cevapları Sputnik Türkiye'nin hazırladığı videoda.
Rusya'nın Kaliningrad şehrinde yer alan Kuznetsov Harp Akademisi'nde 42 kız öğrenci askeri denizcilik eğitimini görüyor. Erkeklerle eşit şartlarda eğitim gören kızlar, titizlikleri ve çalışkanlıkları sayesinde bazen onları geride bile bırakıyorlar.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Başbakanlık ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevini üstlenmiş olan Binali Yıldırım AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise İstanbul Beylikdüzü ilçesinin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.
Gıda fiyatlarındaki yükselişi önlemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen tanzim satış uygulaması başlatıldı. Halk, birinci ayını geride bırakmış olan tanzim satışlardan memnun mu? Bu satışlar ne zamana kadar sürmeli ve hangi ürünleri kapsamalı?
AK Parti’nin adayı hali hazırda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olan Alinur Aktaş. CHP’nin adayı ise Bursa’nın Nilüfer ilçesinin Belediye Başkanı Mustafa Bozbey. Peki, Bursa halkının 31 Mart’ta tercihi Bozbey mi yoksa Aktaş mı olacak? Sputnik Türkiye Bursa’da yerel seçimin nabzını tuttu.
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