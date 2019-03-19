İzmir yerel seçimlerde kimi tercih edecek: Soyer mi Zeybekçi mi?

Gıda fiyatlarındaki yükselişi önlemek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen tanzim satış uygulaması başlatıldı. Halk, birinci ayını geride bırakmış olan tanzim satışlardan memnun mu? Bu satışlar ne zamana kadar sürmeli ve hangi ürünleri kapsamalı?