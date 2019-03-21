Rus araba severden 'canavar' araç: Çatıda makineli tüfek, bagajda mangal

Çok amaçlı olan 'canavar' aracın çatısında Maksim makineli tüfek bulunuyor, bagajında ise mangal yapılabilir. Birkaç ay içinde tasarlanıp yapılan araba, görenlerde hem korku hem de hayranlık uyandırıyor. Sıradışı aracın görüntüleri Sputnik'in videosunda.