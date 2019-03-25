Hareket eden araba üzerinden salto: Rus dublörden riskli gösteriler

Yeni hareket fikirlerini takipçilerinden alan Yevgeniy, gönderilen önerileri daha da zorlaştırıyor.
Rus dublörün hayati riski taşıyan hareketler Sputnik'in videosunda.
Rusya'nın Rostov-na-Donu şehrinde yaşayan dublör Yevgeniy Çebotarev, hayatı için risk oluşturan hareketleri güvenliksiz yapıyor.
Yeni hareket fikirlerini takipçilerinden alan Yevgeniy, gönderilen önerileri daha da zorlaştırıyor.
Rus dublörün hayati riski taşıyan hareketler Sputnik'in videosunda.
31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı MHP’li Hamit Tuna. CHP’nin adayı ise Vahap Seçer. Sputnik Mersin’e yerel seçimlerde kimi tercih edeceğini sordu. Bu sorunun yanıtı Sputnik’in hazırladığı videoda.
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