Hareket eden araba üzerinden salto: Rus dublörden riskli gösteriler

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı MHP’li Hamit Tuna. CHP’nin adayı ise Vahap Seçer. Sputnik Mersin’e yerel seçimlerde kimi tercih edeceğini sordu. Bu sorunun yanıtı Sputnik’in hazırladığı videoda.