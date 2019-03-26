2019 yerel seçimlerinde Ankara’nın tercihi Mansur Yavaş mı Mehmet Özhaseki mi olacak?

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın adayı Ankara'nın Beypazarı ilçesinin eski Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki. Peki, Ankara kimi tercih edecek? Detaylar Sputnik'in hazırladığı videoda.