Sahibinin ellerinde gezdirdiği zehirli tarantula örümceği görüntüleri görenleri şaşırttı

Güzelliğiyle büyüleyen ama zehirli olan Poecilotheria metallica türü tarantula örümceği, sahibi Daniel Valcarcel'in ellerinde gezerken görüntülendi.

İspanya'nın Barselona şehrinde yaşayan 22 yaşındaki tıp öğrencisi ve örümceksever Daniel Valcarcel, birkaç sene önce aldığı örümceğin zaman geçtikçe daha da güzelleştiğini söyledi.

Poecilotheria metallica, en renkli görünüme sahip olan kuş yiyen tarantula türlerinden biri. Örümceğin ısırması şiddetli ağrı ve kramplara yol açabiliyor ve etkisi iki-üç hafta boyunca sürüyor. Bazen ısırıktan birkaç ay sonra bile ağrının ansızın tekrarlayabileceği belirtiliyor.

Ancak Valcarcel, 'ısırılan kişi için ölme ihtimali son derece düşük' olduğunu söyledi.

Renkli görünümüyle dikkat çeken bu zehirli örümceğin sahibinin eli üzerinde ilerlediği görüntüler, Sputnik'in paylaştığı videoda.