Rusya’da yeni askeri nakliye uçağının testleri yapıldı

İl-112V askeri nakliye uçağı, eskiyen An-26 uçaklarının yerine geçmesi bekleniyor. Yeni uçağın test uçuşundan kareler Sputnik'in videosunda.
Üretici şirket İl A.Ş., yeni askeri nakliye uçağı İl-112V’nin gerçekleştirdiği ilk test uçuşunun videosunu yayınladı.
İl-112V askeri nakliye uçağı, eskiyen An-26 uçaklarının yerine geçmesi bekleniyor. Yeni uçağın test uçuşundan kareler Sputnik'in videosunda.
Rusya Savunma Bakanlığı, dünyanın ağır savaş uçaklarından oluşan tek hava akrobasi ekibi Rus Şövalyeleri’nin (Russkie Vityazi) LIMA-2019 fuarındaki gösterisini pilot kabininden gösteren videoyu yayınladı.
Güzelliğiyle büyüleyen ama zehirli olan Poecilotheria metallica türü tarantula örümceği, sahibi Daniel Valcarcel'in ellerinde gezerken görüntülendi.
HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayları Adnan Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık olarak açıklanırken AK Parti’nin adayı ise Diyarbakır’a kayyum olarak atanan ve halihazırda bu görevini yürüten Cumali Atilla. Peki, Diyarbakır halkı kimi seçecek? Detaylar Sputnik Türkiye’nin hazırladığı videoda.
31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde Millet İttifakı'nın adayı Ankara'nın Beypazarı ilçesinin eski Belediye Başkanı olan Mansur Yavaş. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki. Peki, Ankara kimi tercih edecek? Detaylar Sputnik'in hazırladığı videoda.
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