Ekskavatör kepçesi 'sihirbazı': İş arkadaşlarım uyurken yeni hareketlerimi düşünüyorum

Çocukluğundan beri ekskavatör operatörü olmak istediğini söyleyen Lao Pan, iş arkadaşları uyurken kendisinin yeni hareketleri nasıl çekeceğini düşündüğünü kaydetti.
Ekskavatör sihirbazlığı örnekleri Sputnik'in hazırladığı videoda.
Ekskavatör kepçesiyle yaptığı 'sihirbazlığı' ile meşhur olan Lao Pan isimli Çinli ekskavatör operatörü görenleri şaşırtan yeni hareketlerinin görüntüleri sosyal ağlarda paylaşıyor.
Çocukluğundan beri ekskavatör operatörü olmak istediğini söyleyen Lao Pan, iş arkadaşları uyurken kendisinin yeni hareketleri nasıl çekeceğini düşündüğünü kaydetti.
Ekskavatör sihirbazlığı örnekleri Sputnik'in hazırladığı videoda.
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