Ekskavatör kepçesi 'sihirbazı': İş arkadaşlarım uyurken yeni hareketlerimi düşünüyorum

HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkan adayları Adnan Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen Uyanık olarak açıklanırken AK Parti’nin adayı ise Diyarbakır’a kayyum olarak atanan ve halihazırda bu görevini yürüten Cumali Atilla. Peki, Diyarbakır halkı kimi seçecek? Detaylar Sputnik Türkiye’nin hazırladığı videoda.