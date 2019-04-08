Şaolin'de çocuklara Kung-Fu eğitimi

Şaolin Manastırı'nda antrenman yapan 6-7 yaşındaki çocuklar Sputnik'in videosunda.
Çin'in en ünlü Budist manastırlarından biri olan Şaolin'de küçük çocuklara Kung-Fu eğitimi veriliyor. Manastıra gelmeden önce hiç bir şey yapmayı bilmeyen yaramaz çocuklar Şaolin'de gerçek savaşçılara dönüşüyor.
Şaolin Manastırı'nda antrenman yapan 6-7 yaşındaki çocuklar Sputnik'in videosunda.
Anadolu Efes’in Belçikalı AB InBev’le ortağı olduğu AB InBev Efes firmasının hazırladığı proje ile Rusya’nın Soçi kentinde 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında taraftarlarca kullanılan plastik bardaklardan bir futbol sahası yapıldı. Saha daha sonra Volgograd’a taşınacak.
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Üretici şirket İl A.Ş., yeni askeri nakliye uçağı İl-112V’nin gerçekleştirdiği ilk test uçuşunun videosunu yayınladı.
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