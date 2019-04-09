Çin'in yeni otopark sistemi: Otomobilleri üst üste yığ

Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing bölgesindeki bir otoparkta otomobiller kelimenin gerçek manasıyla istifleniyor. Otomobillerin belli bir açıda üst üste yığıldığı bu yöntem sayesinde park alanları neredeyse yüzde 70 oranında artırılabilmiş.

Chongqing bölgesindeki bu ‘fütürist’ otoparkta gelen otomobil sahipleri araçları raf görevi gören bir platformun üzerine park ediyor.

Sonrasında bu platformlar yatay olarak hareket edip yaklaşık 30 dereceye kadar katlanarak otomatik olarak araçların yer aldığı diğer platformların arasına yerleşiyor.

Sahipleri otomobillerini geri almaya geldiklerinde de aynı işlem otomatik olarak tersi yönde tekrarlanıyor.

Yetkililer bu park yöntemi sayesinde otoparkın kapasitesinin 24 araçtan 40'a çıktığını yani park alanının yüzde 67 oranında arttığını söylüyorlar.