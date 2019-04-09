Kırım'da güç sporlarında başarılı olan kadın sporcular güzelliklerini yarıştırdı

Atölyeler ve çeşitli yarışmalara katılan sporcu güzeller, geleneksel kıyafetlerle podyumda yürüdü.
Yarışmadan kareler Sputnik'in videosunda.
Kırım'ın Yalta şehrinde düzenlenen 2019 Spor Güzeli Festivali'nde dünyanın dört bir yanından savaş sanatları ve güç sporlarında başarılı olan sporcular bir araya gelip güzellik ve yaratıcılık konularında yarıştı.
Atölyeler ve çeşitli yarışmalara katılan sporcu güzeller, geleneksel kıyafetlerle podyumda yürüdü.
Yarışmadan kareler Sputnik'in videosunda.
Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing bölgesindeki bir otoparkta otomobiller kelimenin gerçek manasıyla istifleniyor. Otomobillerin belli bir açıda üst üste yığıldığı bu yöntem sayesinde park alanları neredeyse yüzde 70 oranında artırılabilmiş.
Çin'in en ünlü Budist manastırlarından biri olan Şaolin'de küçük çocuklara Kung-Fu eğitimi veriliyor. Manastıra gelmeden önce hiç bir şey yapmayı bilmeyen yaramaz çocuklar Şaolin'de gerçek savaşçılara dönüşüyor.
Anadolu Efes’in Belçikalı AB InBev’le ortağı olduğu AB InBev Efes firmasının hazırladığı proje ile Rusya’nın Soçi kentinde 2018 FIFA Dünya Kupası sırasında taraftarlarca kullanılan plastik bardaklardan bir futbol sahası yapıldı. Saha daha sonra Volgograd’a taşınacak.
Rus direk dansçısı, annesinin 'Daha yükseklerde sadece gökyüzü var' sözlerinden esinlenerek balonla 1500 metre yüksekliğine çıkıp güvenliksiz direk dansı gösterisini yaptı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)