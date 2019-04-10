Rusya'nın Arktika'daki yeni askeri üssünün kapıları ilk kez gazetecilere açıldı

Kuzey Yonca isimli üs Rusya'ya bağlı ve sert iklimiyle meşhur olan Yakutistan'ın kuzeyinde bulunan Kotelny Adası'nda yer alıyor. Ulaşılması sadece helikopterle mümkün olan bu üsün ana görevleri hava savunmasının sağlanması ve çevreye verilen zararın ortadan kaldırılmasıdır.