99 yaşında eğitime başladı: Sırada bilgisayar dersleri var

Haftada 3 kez ilkokulda yetişkinler için düzenlenen derslere giden Leonor, bilgisayar kullanımı derslerine de başlamak istiyor.
Anjantin'de yaşayan Leonor, annesi öldüğünde çocukken okulu bırakmak zorunda kaldı. 99 yaşında tekrar okul sırasına oturan Leonor, ilk okulun en çalışkan öğrencisi oldu.
Haftada 3 kez ilkokulda yetişkinler için düzenlenen derslere giden Leonor, bilgisayar kullanımı derslerine de başlamak istiyor.
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan ve kışı çok uzun ve soğuk olan Yakutistan'da Game of Thrones dizisinin ekibine hediye olarak 'yerli Oscar' üretildi. Heykelciği gümüş ve dövme çelik, altlığı pirinç ve mamut dişinden yapılan 'Oscar' yapımında kullanılan gümüş, dizi hayranları tarafından bağışlandı.
Rus kozmonot Yuri Gagarin 58 yıl önce bugün uzaya çıkan ve Dünya'nın yörüngesini dolaşan ilk insan oldu.
Kuzey Yonca isimli üs Rusya'ya bağlı ve sert iklimiyle meşhur olan Yakutistan'ın kuzeyinde bulunan Kotelny Adası'nda yer alıyor. Ulaşılması sadece helikopterle mümkün olan bu üsün ana görevleri hava savunmasının sağlanması ve çevreye verilen zararın ortadan kaldırılmasıdır.
Kırım'ın Yalta şehrinde düzenlenen 2019 Spor Güzeli Festivali'nde dünyanın dört bir yanından savaş sanatları ve güç sporlarında başarılı olan sporcular bir araya gelip güzellik ve yaratıcılık konularında yarıştı.
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