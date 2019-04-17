99 yaşında eğitime başladı: Sırada bilgisayar dersleri var

Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan ve kışı çok uzun ve soğuk olan Yakutistan'da Game of Thrones dizisinin ekibine hediye olarak 'yerli Oscar' üretildi. Heykelciği gümüş ve dövme çelik, altlığı pirinç ve mamut dişinden yapılan 'Oscar' yapımında kullanılan gümüş, dizi hayranları tarafından bağışlandı.