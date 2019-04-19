'Continental Devi' cinsi tavşanı evde tutmak: Boyu 1 metre, aylık yem masrafları 260 dolar

Sabırlı ve sakin olan Puff, bir Continental Devi cinsi tavşanıdır. Bu cins tavşanlar, 1,5 metreye kadar büyüyebilir.
Sputnik, Puff ile Macy'nin hayatını videosunda anlatıyor.
ABD'de yaşayan küçük kız Macy çok sevdiği tavşanın yanından neredeyse ayrılmıyor: beraber geziyor ve beraber oyun oynuyorlar. Ancak boyu küçük sahibininkiyle neredeyse aynı olan Puff isimli tavşan o kadar pisboğaz ki, aile yemi için her ay yaklaşık 260 dolar harcıyor.
Sabırlı ve sakin olan Puff, bir Continental Devi cinsi tavşanıdır. Bu cins tavşanlar, 1,5 metreye kadar büyüyebilir.
Sputnik, Puff ile Macy'nin hayatını videosunda anlatıyor.
Anjantin'de yaşayan Leonor annesi öldüğünde çocukken okulu bırakmak zorunda kaldı. 99 yaşında tekrar okul sırasına oturan Leonor, ilkokulun en çalışkan öğrencisi oldu.
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan ve kışı çok uzun ve soğuk olan Yakutistan'da Game of Thrones dizisinin ekibine hediye olarak 'yerli Oscar' üretildi. Heykelciği gümüş ve dövme çelik, altlığı pirinç ve mamut dişinden yapılan 'Oscar' yapımında kullanılan gümüş, dizi hayranları tarafından bağışlandı.
Rus kozmonot Yuri Gagarin 58 yıl önce bugün uzaya çıkan ve Dünya'nın yörüngesini dolaşan ilk insan oldu.
Kuzey Yonca isimli üs Rusya'ya bağlı ve sert iklimiyle meşhur olan Yakutistan'ın kuzeyinde bulunan Kotelny Adası'nda yer alıyor. Ulaşılması sadece helikopterle mümkün olan bu üsün ana görevleri hava savunmasının sağlanması ve çevreye verilen zararın ortadan kaldırılmasıdır.
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