Destanlardan modern fabrikaya: Geleneksel Rus çalgısı 'Gusli'

Bir ayda 150 çalgı aleti üretip ve dünyanın dört bir yanından müşterilere satış yapan fabrikadan görüntüler Sputnik'in videosunda.
Rusya'nın Tver bölgesine taşınan St. Petersburglu Sergey Gorçakov, geleneksel Rus çalgısı gusli üreten bir fabrika kurdu. Bu müzik aleti, Rus destanlarında hikaye anlatıcıları ve gezici müzisyenler tarafından kullanılıyordu.
Bir ayda 150 çalgı aleti üretip ve dünyanın dört bir yanından müşterilere satış yapan fabrikadan görüntüler Sputnik'in videosunda.
ABD'de yaşayan küçük kız Macy çok sevdiği tavşanın yanından neredeyse ayrılmıyor: beraber geziyor ve beraber oyun oynuyorlar. Ancak boyu küçük sahibininkiyle neredeyse aynı olan Puff isimli tavşan o kadar pisboğaz ki, aile yemi için her ay yaklaşık 260 dolar harcıyor.
Anjantin'de yaşayan Leonor annesi öldüğünde çocukken okulu bırakmak zorunda kaldı. 99 yaşında tekrar okul sırasına oturan Leonor, ilkokulun en çalışkan öğrencisi oldu.
Rusya'nın Sibirya bölgesinde bulunan ve kışı çok uzun ve soğuk olan Yakutistan'da Game of Thrones dizisinin ekibine hediye olarak 'yerli Oscar' üretildi. Heykelciği gümüş ve dövme çelik, altlığı pirinç ve mamut dişinden yapılan 'Oscar' yapımında kullanılan gümüş, dizi hayranları tarafından bağışlandı.
Rus kozmonot Yuri Gagarin 58 yıl önce bugün uzaya çıkan ve Dünya'nın yörüngesini dolaşan ilk insan oldu.
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